Лихтштайнер может стать первым траснфером Эмери в "Арсенале"

Защитник "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер может перейти в "Арсенал". Как сообщает портал Goal, в переходе 34-летнего швейцарца заинтересован лично новый главный тренер канониров Унаи Эмери.

Испанский специалист намерен укрепить оборону команды, поэтому рассчитывает подписать с игроком двухлетний контракт.

Ранее сообщалось, что защитником интересовались дортмундская "Боруссия", "Монако" и "Марсель".

В прошедшем сезоне Лихтштайнер принял участие в 40 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.