"Лейпциг" получит от "Ливерпуля" 60 миллионов евро за Кейта

"Лейпциг" получит от "Ливерпуля" за Наби Кейта ровно 60 миллионов евро. Как сообщает The Echo, точная сумма сделки зависела от того, на каком месте в бундеслиге финиширует "Лейпциг".

Напомним, что "Ливерпуль" заранее договорился о переходе Кейта летом 2018 года. В договоре было указано, что если по итогам сезона "Лейпциг" попадет в Лигу чемпионов, то получит за игрока 67 миллионов евро, в Лигу Европы – 60 миллионов, а если окажется вне еврокубков – 54,5 миллиона. По итогам нынешнего сезона "Лейпциг" завоевал путевку в Лигу Европы.