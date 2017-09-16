Левандовски в следующем году хочет перейти в "Реал"

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски в следующем году перейдет из "Баварии" в "Реал", утверждает AS. 29-летний поляк попросил своего агента организовать этот трансфер следующим летом.

Ранее Левандовски публично раскритиковал руководство мюнхенского клуба за неспособность соответствовать "ПСЖ" и "Барселоне" на трансферном рынке, а также заявил, что сейчас в футболе важнее деньги и успехи, а не верность клуба своей философии. Это не понравилось многим игрокам, поэтому игрок в ближайшее время может сменить команду.