Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски может перейти в "ПСЖ". Как сообщает L’Equipe, парижане хотят подписать поляка на место Эдинсона Кавани, который готов покинуть Париж и отправиться в "Атлетико". Мадридцы подпишут уругвайца, если в "Барселону" уйдет Антуан Гризманн.

По данным источника, Левандовски провел переговоры со своим агентом, чтобы тот нашел ему новый клуб. Ранее стало известно, что "Реал" отказался от идеи купить Левандовски.