10:08 | Футбол — Трансферы

Левандовски может перейти в "ПСЖ"


Нападающий "Баварии"  Роберт Левандовски может перейти в "ПСЖ". Как сообщает L’Equipe, парижане хотят подписать поляка на место Эдинсона Кавани, который готов покинуть Париж и отправиться в "Атлетико". Мадридцы подпишут уругвайца, если в "Барселону" уйдет Антуан Гризманн.

По данным источника, Левандовски провел переговоры со своим агентом, чтобы тот нашел ему новый клуб. Ранее стало известно, что "Реал" отказался от идеи купить Левандовски.

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