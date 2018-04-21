Левандовски летом планирует перейти в "Реал"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски хочет перейти в "Реал" в летнее трансферное окно, сообщает Marca. По данным издания, новый агент поляка Пини Захави просил руководство мюнхенцев позволить форварду исполнить его давнюю мечту и отпустить в стан "королевского" клуба.

Однако главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес и председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге планируют снова, как и в два предыдущих сезона, удержать 29-летнего поляка.

Как ожидается, разговор между боссами клубов о будущем Левандовски состоится в следующие две недели, когда команды встретятся в полуфинальных матчах Лиги чемпионов.