22:05 | ФУТБОЛ — Трансферы

Лев приветствует решение Швайнштайгера перейти в "Чикаго"

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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев подчеркнул, что полузащитник Бастиан Швайнтшайгер, перешедший в "Чикаго", принял верное решение. По словам Лева, ему жаль, что карьера чемпиона мира-2014 в "МЮ" заканчивается таким образом.

– Швайнштайгер принял хорошее решение, для него это также новый вызов, – приводит Sportbild слова Лева. – У него много интересов, будет возможность погрузиться в пучину большого города. У Бастиана было ощущение, что "Манчестер Юнайтед" планирует дальше без него. Жаль, что его карьера в "МЮ" заканчивается таким образом. Думаю, он точно мог бы помочь этой команде в нынешней ситуации.

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Материалы REN-TV

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