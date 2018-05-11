16:10 | Футбол — Трансферы

Летом восемь игроков могут покинуть ЦСКА

Понтус ВЕРНБЛУМ и Бибрас НАТХО. Фото Александр ФЕДОРОВ., "СЭ"
Понтус ВЕРНБЛУМ и Бибрас НАТХО. Фото Александр ФЕДОРОВ., "СЭ"
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Как стало известно "СЭ", летом ЦСКА с высокой долей вероятности покинут полузащитники  - 31-летний Понтус Вернблум, 30-летний Бибрас Натхо и 26-летний Георгий Миланов. Швед и израильтянин не хотят продлевать соглашения, болгарину новый контракт не предложили. 

Кроме того, не удается пока договориться с 35-летними защитниками братьями Березуцкими о том, чтобы они отыграли за армейцев еще один сезон. По всей видимости, завершит игровую карьеру и их коллега по амплуа 38-летний Сергей Игнашевич

В конце июня заканчиваются контракты у 27-летнего Георгия Щенникова и 31-летннего Кирилла Набабкина. Ясности с их будущим пока тоже нет.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (11)
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Несвин

баламошка а ты кто? ну в смысле какого пола? мужского или женского?

16:47

баламошка

Лошади, призываю не тупить и начать шизовать за любимый Спартак, пока не поздно)

16:46

баламошка

Несвин Опять хрюканье доносится///////////За кого будешь потом болеть, сивая, когда цыска исчезнет?) За СКА-Хабаровск?)

16:42

Несвин

Опять хрюканье доносится

16:40

rusfed 2.0

Конкуренция с Зенитом за ЛЕ обострится

16:38

баламошка

Распродажа, ЦСКА опять расформировывают, теперь уже навсегда. Головина можно в Спартак взять, в принципе. И Марио Фернандеса. Остальные пусть к бомжам переходят. Жалко, что Оланаре уже ушёл, ему бы лазурный очень пошёл.

16:32

jeltaagazetenka

чемоданы гинера не спасут теперь

16:30

spetrov

У нас такого количества игроков и в составе-то нет. Аж 8 человек. :)

16:28

Москвич1985

в отношении Миланова все правильно, считаю. За 4 года Георгий себя в ЦСКА так и не нашел. Временами демонстрировал наличие таланта, но ему по-моему, не хватает характера. Вот Бистрович за небольшой отрезок уже стал очень важным футболистом для армейцев, у него с характером все в порядке. Думаю, хорват станет важнейшим игроком для ЦСКА, особенно с учетом возможного ухода Вернблума и Натхо.

16:25

zapravduya

Ну, Березуцких и Игнашевича еще уговорят попылить. А так - коллапс.

16:25

Несвин

Ай-яй-яй...беда прям. А Пищевичок сколько могут покинуть? пиПетковичи и Педроши остаются?

16:24

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