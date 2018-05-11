Летом восемь игроков могут покинуть ЦСКА

Как стало известно "СЭ", летом ЦСКА с высокой долей вероятности покинут полузащитники - 31-летний Понтус Вернблум, 30-летний Бибрас Натхо и 26-летний Георгий Миланов. Швед и израильтянин не хотят продлевать соглашения, болгарину новый контракт не предложили.
Кроме того, не удается пока договориться с 35-летними защитниками братьями Березуцкими о том, чтобы они отыграли за армейцев еще один сезон. По всей видимости, завершит игровую карьеру и их коллега по амплуа 38-летний Сергей Игнашевич.
В конце июня заканчиваются контракты у 27-летнего Георгия Щенникова и 31-летннего Кирилла Набабкина. Ясности с их будущим пока тоже нет.
- Георгий Щенников
- Сергей Игнашевич
- Василий Березуцкий
- Бибрас Натхо
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Березуцкий
- Кирилл Набабкин
- Понтус Вернблум
- Георгий Миланов
Несвин
баламошка а ты кто? ну в смысле какого пола? мужского или женского?
16:47
баламошка
Лошади, призываю не тупить и начать шизовать за любимый Спартак, пока не поздно)
16:46
баламошка
Несвин Опять хрюканье доносится///////////За кого будешь потом болеть, сивая, когда цыска исчезнет?) За СКА-Хабаровск?)
16:42
Несвин
Опять хрюканье доносится
16:40
rusfed 2.0
Конкуренция с Зенитом за ЛЕ обострится
16:38
баламошка
Распродажа, ЦСКА опять расформировывают, теперь уже навсегда. Головина можно в Спартак взять, в принципе. И Марио Фернандеса. Остальные пусть к бомжам переходят. Жалко, что Оланаре уже ушёл, ему бы лазурный очень пошёл.
16:32
jeltaagazetenka
чемоданы гинера не спасут теперь
16:30
spetrov
У нас такого количества игроков и в составе-то нет. Аж 8 человек. :)
16:28
Москвич1985
в отношении Миланова все правильно, считаю. За 4 года Георгий себя в ЦСКА так и не нашел. Временами демонстрировал наличие таланта, но ему по-моему, не хватает характера. Вот Бистрович за небольшой отрезок уже стал очень важным футболистом для армейцев, у него с характером все в порядке. Думаю, хорват станет важнейшим игроком для ЦСКА, особенно с учетом возможного ухода Вернблума и Натхо.
16:25
zapravduya
Ну, Березуцких и Игнашевича еще уговорят попылить. А так - коллапс.
16:25
Несвин
Ай-яй-яй...беда прям. А Пищевичок сколько могут покинуть? пиПетковичи и Педроши остаются?
16:24