10:31 | ФУТБОЛ — Трансферы

Летом "ПСЖ" хочет приобрести Обамеянга, Альбу, Санчеса и Витоло, а также продать шестерых игроков

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Предстоящим летом "ПСЖ" запланировал глобальные изменения состава команды, утверждает France Football. Согласно источнику, главный тренер парижан Унаи Эмери составил список футболистов, которых бы он хотел видеть со следующего сезона в числе своих подопечных.

Главными трансферными целями Эмери являются нападающие Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия" Д) и Алексис Санчес ("Арсенал"), полузащитник Витоло ("Севилья"), а также защитник Жорди Альба ("Барселона").

При этом экс-наставник "Спартака" также уведомил руководство клуба о том, что не рассчитывает в следующем сезоне на следующих игроков: Хавьер Пасторе, Гжегож Крыховяк, Блэз Матюиди, Атем Бен Арфа, Хесе и Сальваторе Сиригу.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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wedes

Поучились бы у Монако трансферной политике.

12:33

vasiunchik

Матюиди не нужен??? Что-то у Унаи с головой не ладно!!!

12:14

Морозов95

зачем привез крыховяка и уже не расчитывает, очередной роспил

11:12