Летом "ПСЖ" хочет приобрести Обамеянга, Альбу, Санчеса и Витоло, а также продать шестерых игроков

Предстоящим летом "ПСЖ" запланировал глобальные изменения состава команды, утверждает France Football. Согласно источнику, главный тренер парижан Унаи Эмери составил список футболистов, которых бы он хотел видеть со следующего сезона в числе своих подопечных.
Главными трансферными целями Эмери являются нападающие Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия" Д) и Алексис Санчес ("Арсенал"), полузащитник Витоло ("Севилья"), а также защитник Жорди Альба ("Барселона").
При этом экс-наставник "Спартака" также уведомил руководство клуба о том, что не рассчитывает в следующем сезоне на следующих игроков: Хавьер Пасторе, Гжегож Крыховяк, Блэз Матюиди, Атем Бен Арфа, Хесе и Сальваторе Сиригу.
wedes
Поучились бы у Монако трансферной политике.
12:33
vasiunchik
Матюиди не нужен??? Что-то у Унаи с головой не ладно!!!
12:14
Морозов95
зачем привез крыховяка и уже не расчитывает, очередной роспил
11:12