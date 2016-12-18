12:42 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Лестер" рассматривает обмен Шмейхеля в "Манчестер Сити" на Харта

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"Лестер" собирается приобрести голкипера "Манчестер Сити" Джо Харта, который сейчас находится в аренде в "Торино", сообщает Express. Действующий чемпион Англии боится, что вратарь Каспер Шмейхель покинет команду в конце сезона ради Лиги чемпионов.

В приобретении датчанина заинтересован главный тренер "Сити" Хосеп Гвардьола, который расстроен игрой Клаудио Браво. Отмечается, что в гонку за Харта может включиться и "Тоттенхэм", однако "шпоры" все еще надеются, что Юго Ллорис подпишет новый контракт.

30-летний Шмейхель сыграл в 9 матчах чемпионата Англии и пропустил 13 мячей, у Харта 18 пропущенных голов в 14 играх серии А.

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