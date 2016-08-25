"Лестер" может купить Н'Зонзи за 30 миллионов евро

Полузащитник "Севильи" Стивен Н’Зонзи может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает The Telegraph, руководство "Лестера" рассматривает возможность выкупа 27-летнего хавбека за сумму отступных по контракту, которая составляет 30 миллионов евро. С помощью Н’Зонзи "Лестер" хочет восполнить потерю Н’Голо Канте. Также на Н’Зонзи претендует "Монако".