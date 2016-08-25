14:40 25 августа | ФУТБОЛ — Трансферы

"Лестер" может купить Н'Зонзи за 30 миллионов евро

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Полузащитник "Севильи" Стивен Н’Зонзи может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает The Telegraph, руководство "Лестера" рассматривает возможность выкупа 27-летнего хавбека за сумму отступных по контракту, которая составляет 30 миллионов евро. С помощью Н’Зонзи "Лестер" хочет восполнить потерю Н’Голо Канте. Также на Н’Зонзи претендует "Монако".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Cepten

Разбазарит сейчас Лестер все свои денежки впустую, за Занозу 30 млн. евров... А деньги не будут так валиться всегда. С таким началом чемпионата в зону еврокубков можно не попасть.

16:15

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