Ленс стал одноклубником Нойштедтера

"Фенербахче" объявил об аренде у "Сандерленда" нападающего Джермейна Ленса​. Как сообщает пресс-служба турецкого клуба, 28-летний голландец успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт. Финансовые подробности сделки не разглашаются. В прошлом сезоне Ленс сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.

Напомним, что "Фенербахче" в этом месяце возглавил Дик Адвокат, работавший ранее с "Зенитом" и сборной России, а также стамбульцы приобрели у "Шальке" полузащитника сборной России Романа Нойштедтера.