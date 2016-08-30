Ленс стал одноклубником Нойштедтера

"Фенербахче" объявил об аренде у "Сандерленда" нападающего Джермейна Ленса. Как сообщает пресс-служба турецкого клуба, 28-летний голландец успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт. Финансовые подробности сделки не разглашаются. В прошлом сезоне Ленс сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.
Напомним, что "Фенербахче" в этом месяце возглавил Дик Адвокат, работавший ранее с "Зенитом" и сборной России, а также стамбульцы приобрели у "Шальке" полузащитника сборной России Романа Нойштедтера.
FENERBAHÇEYE HOŞGELDİN @jeremainlens! pic.twitter.com/dhEXY1zV8X– Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 30 августа 2016 г.