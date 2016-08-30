13:25 | ФУТБОЛ — Трансферы

Ленс стал одноклубником Нойштедтера

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"Фенербахче" объявил об аренде у "Сандерленда" нападающего Джермейна Ленса​. Как сообщает пресс-служба турецкого клуба, 28-летний голландец успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт. Финансовые подробности сделки не разглашаются. В прошлом сезоне Ленс сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.

Напомним, что "Фенербахче" в этом месяце возглавил Дик Адвокат, работавший ранее с "Зенитом" и сборной России, а также стамбульцы приобрели у "Шальке" полузащитника сборной России Романа Нойштедтера.

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