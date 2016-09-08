22:07 | ФУТБОЛ — Трансферы

Лэндон Донован возобновил карьеру в "Гэлакси"

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Бывший нападающий сборной США Лэндон Донован решил возобновить карьеру, сообщает TSN. 34-летний форвард подписал контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси", цвета которого защищал с 2005 по 2014 год (с перерывами). Последний раз он выходил на поле в декабре 2014 года в матче Кубка MLS против "Нью-Инглэнд Революшн". 

Донован выиграл 4 кубка MLS в составе "Гэлакси", а также является лучшим бомбардиром в истории лиги (313 голов). В составе сборной США он провел 157 матчей (второй результат в истории) и с 57 голами является ее лучшим бомбардиром. Также он защищал цвета "Байера", "Сан-Хосе Эртквэйкс", "Баварии" и "Эвертона".

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