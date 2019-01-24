18:36 | Футбол — Трансферы

"Лех" договорился с ЦСКА об аренде Жамалетдинова

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Нападающий Тимур Жамалетдинов будет выступать на правах аренды за "Лех" до конца сезона 2018/2019, сообщает официальный сайт армейцев. Соглашение предусматривает опцию выкупа 21-летнего россиянина.

Сообщается, что сделка будет завершена в случае успешного прохождения игроком медосмотра.

В текущем сезоне Жамалетдинов сыграл в 15 матчах за ЦСКА и забил три гола.

 

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/pfk-cska-i-lekh-dogovorilis-ob-arende-zhamaletdinova/

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