"Лех" договорился с ЦСКА об аренде Жамалетдинова

Нападающий Тимур Жамалетдинов будет выступать на правах аренды за "Лех" до конца сезона 2018/2019, сообщает официальный сайт армейцев. Соглашение предусматривает опцию выкупа 21-летнего россиянина.

Сообщается, что сделка будет завершена в случае успешного прохождения игроком медосмотра.

В текущем сезоне Жамалетдинов сыграл в 15 матчах за ЦСКА и забил три гола.