"Леганес" арендовал у "Порту" воспитанника "Реала"

Нападающий "Порту" Альберто Буэно перешел в "Леганес", сообщает клубная пресс-служба. 28-летний игрок будет выступать за испанский коллектив до конца текущего сезона. Первую часть сезона футболист провел в "Гранаде", сыграв в 13 матчах чемпионата Испании, забил один гол и отдал две результативные передачи.
Буэно с 2001 по 2009 год представлял команды академии "Реала". В 2008 году футболист дебютировал в главной команде "Королевского клуба", но уже следующим летом перешел в "Вальядолид".
CESIÓN I @Albertobueno15 refuerza el ataque pepinero hasta final de temporada #BienvenidoAlberto https://t.co/KfClOukE0L pic.twitter.com/kFwBoNLx2P– C.D. Leganés (@CDLeganes) 31 января 2017 г.