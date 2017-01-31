"Леганес" арендовал у "Порту" воспитанника "Реала"

Нападающий "Порту" Альберто Буэно перешел в "Леганес", сообщает клубная пресс-служба. 28-летний игрок будет выступать за испанский коллектив до конца текущего сезона. Первую часть сезона футболист провел в "Гранаде", сыграв в 13 матчах чемпионата Испании, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Буэно с 2001 по 2009 год представлял команды академии "Реала". В 2008 году футболист дебютировал в главной команде "Королевского клуба", но уже следующим летом перешел в "Вальядолид".