22:39 31 января | ФУТБОЛ — Трансферы

"Леганес" арендовал у "Порту" воспитанника "Реала"

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Нападающий "Порту" Альберто Буэно перешел в "Леганес", сообщает клубная пресс-служба. 28-летний игрок будет выступать за испанский коллектив до конца текущего сезона. Первую часть сезона футболист провел в "Гранаде", сыграв в 13 матчах чемпионата Испании, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Буэно с 2001 по 2009 год представлял команды академии "Реала". В 2008 году футболист дебютировал в главной команде "Королевского клуба", но уже следующим летом перешел в "Вальядолид".

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Материалы REN-TV

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