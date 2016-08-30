21:10 | ФУТБОЛ — Трансферы

Лассана Диарра может сыграть с ЦСКА в Лиге чемпионов

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Вице-президент "Монако" Вадим Васильев признался, что полузащитник "Марселя" Лассана Диарра может перейти в стан монегасков. Ранее сообщалось, что Диарра близок к переходу в "Галатасарай", который даже намеревался выплатить часть штрафа в 10 миллионов евро, который игрок должен выплатить "Локомотиву".

– Контакт с Диарра был, – цитирует RMC Васильева. – Но это представители игрока контактировали с нами. Не от нас исходила инициатива.

Напомним, что "Монако" является соперником ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов.

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