Лассана Диарра может сыграть с ЦСКА в Лиге чемпионов

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев признался, что полузащитник "Марселя" Лассана Диарра может перейти в стан монегасков. Ранее сообщалось, что Диарра близок к переходу в "Галатасарай", который даже намеревался выплатить часть штрафа в 10 миллионов евро, который игрок должен выплатить "Локомотиву".

– Контакт с Диарра был, – цитирует RMC Васильева. – Но это представители игрока контактировали с нами. Не от нас исходила инициатива.

Напомним, что "Монако" является соперником ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов.