19:26 | ФУТБОЛ — Трансферы

Ласина Траоре может перейти в "Леганес"

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Нападающий "Монако" Ласина Траоре, выступающий на правах аренды за ЦСКА, может провести вторую часть сезона в "Леганесе", информирует Periodista de Leganés. Согласно источнику, в последние дни трансферного окна клуб чемпионата Испании намерен укрепить атакующую линию, и Траоре является одним из кандидатов на место в команде.

Ранее агент футболиста Дмитрий Селюк сообщил, что его клиент близок к переходу в "Бешикташ".

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

а ещё недавно чей-то агент заливал, что переходить в аутсайдер - это бесперспективно)

19:34

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