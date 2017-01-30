Ласина Траоре может перейти в "Леганес"

Нападающий "Монако" Ласина Траоре, выступающий на правах аренды за ЦСКА, может провести вторую часть сезона в "Леганесе", информирует Periodista de Leganés. Согласно источнику, в последние дни трансферного окна клуб чемпионата Испании намерен укрепить атакующую линию, и Траоре является одним из кандидатов на место в команде.
Ранее агент футболиста Дмитрий Селюк сообщил, что его клиент близок к переходу в "Бешикташ".
shpasic
а ещё недавно чей-то агент заливал, что переходить в аутсайдер - это бесперспективно)
19:34