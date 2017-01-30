19:13 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Лас-Пальмас" подтвердил аренду Хесе

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Президент "Лас-Пальмаса" Мигель Анхель Рамирес сообщил о том, что до закрытия трансферного окна в команду перейдет нападающий "ПСЖ" Хесе. Воспитанник "Реала" будет выступать за клуб родного города на правах аренды.

– Хесе сильно потеряет в деньгах от этой сделки, но его в первую очередь интересует выступление за наш клуб, – цитирует пресс-служба команды Рамиреса. – У нас есть финансовые ограничения, но главной целью для клуба был трансфер Хесе. Думаю, на его презентацию придет огромное количество людей.

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