"Лацио" перевел 2 миллиона евро за де Врея мошенникам вместо "Фейеноорда"

"Лацио" потерял 2 миллиона евро, отправив последний транш за трансфер защитника Стефана де Врея мошенникам, а не "Фейеноорду", сообщает Il Tempo. Деньги были переведены на счет, который пришел в поддельном письме на электорнную почту клуба. В письме содержался официальный бланк голландской команды.

Напомним, де Врей перешел в "Лацио" в 2014 году. В составе команды он провел 108 матчей.