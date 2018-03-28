14:34 | Футбол — Трансферы

"Лацио" перевел 2 миллиона евро за де Врея мошенникам вместо "Фейеноорда"

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"Лацио" потерял 2 миллиона евро, отправив последний транш за трансфер защитника Стефана де Врея мошенникам, а не "Фейеноорду", сообщает Il Tempo. Деньги были переведены на счет, который пришел в поддельном письме на электорнную почту клуба. В письме содержался официальный бланк голландской команды.

Напомним, де Врей перешел в "Лацио" в 2014 году. В составе команды он провел 108 матчей.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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abs68

причем счет наверняка открыт где-то в оффшоре, Лацио надо срочно провести внутреннее расследование

14:56

shpasic

хахаха, вот же ж бакланы!))

14:40

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