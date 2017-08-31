"Лацио" объявил о переходе Нани

Полузащитник "Валенсии" Луиш Нани стал игроком "Лацио", информирует клубная пресс-служба. Итальянцы арендовали хавбека на один год с последующим правом выкупа. Ранее сообщалось, что в случае полноценного перехода португальца в "Лацио" сумма трансфера составит 16 миллионов евро.

В минувшем сезоне 30-летний Нани принял участие в 25 матчах чемпионата Испании, забив пять голов и сделав семь результативных передач. Также на его счету один мяч в четырех играх Кубка конфедераций-2017, прошедшего в России.

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