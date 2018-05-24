"Лацио" хочет подписать Романьоли

Защитник "Милана" Алессио Романьоли является одной из приоритетных трансферных целей "Лацио". Как сообщает портал Tuttosport, 23-летний итальянец всегда признавался в симпатиях к римскому клубу. "Бело-голубые" рассчитывают на то, что "Милан", столкнувшийся с финансовыми проблемами, согласится продать игрока.

"Лацио" заинтересован в усилении оборонительной линии, поэтому в список его трансферных целей также входят Камиль Глик из "Монако" и Штефан Лихтштайнер из "Ювентуса".

В текущем сезоне Романьоли принял участие в 42 играх во всех турнирах, забив 3 гола.