Ла лига поблагодарила Иньесту, 15 раз написав слово "спасибо"

Испанская ла лига поблагодарила Андреса Иньеста твитом, в котором 15 раз написала слово "спасибо". По одному слову за каждый сезон в составе "Барселоны".

В конце мая 34-летний испанец объявил, что покинет каталонский клуб и перейдет в японский "Виссел Кобе".

Иньеста выступал за "Барселону" с сезона-2002/03. За 16 лет он завоевал 32 трофея, включая девять титулов чемпиона Испании и четыре кубка Лиги чемпионов. В общей сложности он провел в составе каталонцев 674 матча, забив 57 мячей и сделав 119 голевых передач.