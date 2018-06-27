Квадво Поку перебрался из "Анжи" в США

Нападающий Квадво Поку покинул "Анжи" и продолжит карьеру во втором по силе дивизионе США. "Тампа-Бэй Раудис" объявил о подписании 26-летнего ганца, который с января этого года играл в России.

В прошлом сезоне Поку сыграл всего в 4 матах и забил 1 гол в чемпионате России. В мае агент игрока заявил, что футболист намерен помочь команде вернуться в РФПЛ.