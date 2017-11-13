Квадво Асамоа: "Еще летом обо всем договорился с "Галатасараем"

Полузащитник "Ювентуса" Квадво Асамоа подтвердил, что намерен продолжить карьеру в "Галатасарае". Ранее появлялась информация, согласно которой турецкий клуб предложил за 28-летнего игрока 10 миллионов евро плюс бонусы.

- Мы обо всем договорились еще летом, - цитирует TuttoJuve Асамоа. - После затянувшихся переговоров я принял решение, которое будет лучшим для меня. Я дал "Галатасараю" слово и не собираюсь от него отказываться. Я принял такое решение из-за предложенной роли в команде и условий контракта.

Сейчас я думаю о "Юве", но "Галатасарай" важен для меня. Я с большим интересом слежу за их матчамми. Они играют перспективно. С нетерпением жду, когда стану частью команды.

Отметим, что "Ювентус" не намерен продавать Асамоа, пока не найдет ему замену. Контракт ганца со "старой синьорой". В этом сезоне полузащитник, контракт которого с туринцами рассчитан до лета 2018 года, принял участие в 5 матчах серии А, отдав одну результативную передачу.