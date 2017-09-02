Куртуа - о Диегу Косте: "Он остается"

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа после закрытия трансферного окна в шуточной форме подтвердил, что нападающий Диегу Коста остается в команде. Ранее появлялась инфомация, согласно которой форвард может вернуться в "Атлетико".
- Он остается, - написал Куртуа под фотографией с партнером по команде, сопроводив кадр тремя смайлами.
Напомним, что аналогичный твит летом публиковал защитник "Барселоны" Жерар Пике, утверждая, что его партнер по команде Неймар не перейдет в "ПСЖ". В итоге трансфер состоялся.
Отметим, что 1 сентября лондонцы внесли форварда в заявку на матчи чемпионата Англии.
SE QUEDA😂😂😂 @diegocosta pic.twitter.com/8vo9qCkk9g– Thibaut Courtois (@thibautcourtois) 1 сентября 2017 г.
- Барселона (Футбол)
- Неймар Сантос
- Челси
- Атлетико
- Жерар Пике
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Диегу Коста
- Тибо Куртуа