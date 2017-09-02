Куртуа - о Диегу Косте: "Он остается"

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа после закрытия трансферного окна в шуточной форме подтвердил, что нападающий Диегу Коста остается в команде. Ранее появлялась инфомация, согласно которой форвард может вернуться в "Атлетико".

- Он остается, - написал Куртуа под фотографией с партнером по команде, сопроводив кадр тремя смайлами.

Напомним, что аналогичный твит летом публиковал защитник "Барселоны" Жерар Пике, утверждая, что его партнер по команде Неймар не перейдет в "ПСЖ". В итоге трансфер состоялся.

Отметим, что 1 сентября лондонцы внесли форварда в заявку на матчи чемпионата Англии.