Кураньи станет игроком брестского "Динамо"?

Нападающий Кевин Кураньи может продолжить свою карьеру в брестском "Динамо", утверждает Tribuna.com. Сообщается, что 34-летний форвард находится в расположении бело-голубых, и сегодня он проведет первую тренировку с белорусской командой.

Последним клубом Кураньи был "Хоффенхайм", за который он выступал в сезоне-2015/16. В этом клубе форвард провел 14 матчей и не забил ни одного мяча. Летом минувшего года он остался без клуба. Ранее нападающий также выступал за "Штутгарт", "Шальке" и московское "Динамо".

На его счету 52 матча за сборную Германии, в которых он забил 19 голов. Кураньи – бронзовый призер Кубка конфедераций-2005 и серебряный призер Euro-2008.