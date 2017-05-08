Куман просмотрел воспитанника "Барселоны"

Нападающий "Малаги" Сандро Рамирес попал в сферу интересов "Эвертона". Согласно Daily Mail, матч 36-го тура чемпионата Испании между "анчоусами" и "Сельтой" (3:0) посетил главный тренер "ирисок" Роналд Куман. После игры специалист пообщался с агентом Рамиреса на предмет возможного перехода футболиста.

Отметим, что 21-летний испанец является воспитанником "Барселоны", но летом 2016 года из-за нехватки игровой практики был вынужден сменить команду. На его счету в текущем сезоне 16 голов в 29 играх двух турниров.