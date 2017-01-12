Куасси Эбуэ выбрал игровой номер в "Селтике"

Экс-полузащитник "Краснодара" Куасси Эбуэ, перешедший в "Селтик", будет выступать под 88-м номером в новой команде, сообщает пресс-служба шотландского коллектива. Контракт африканца с новой командой рассчитан на четыре года.

Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер 19-летнего хавбека, благодаря которому "быки" получат 3,5 миллиона евро. Отметим, что в текущем сезоне ивуариец провел 18 матчей за "Краснодар" во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.