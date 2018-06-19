Куарежма продолжит карьеру в Китае

Нападающий "Бешикташа" и сборной Португалии Рикарду Куарежма близок к переезду в Китай. Как сообщает beIN Sports, "Гуанчжоу Эвергранд"​ готов заплатить 12 миллионов евро за 34-летнего португальца. Самому футболисту был предложен контракт с зарплатой в 6 миллионов евро.

Ранее игрок попрощался со стамбульским клубом, за который выступает с 2015 года. В прошлом сезоне Куарежма сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 12 голевых передач. Также он сыграл 21 минуту в матче чемпионата мира-2018 Португалия - Испания (3:3).