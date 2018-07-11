Куадрадо отдаст 7-й номер Роналду в "Ювентусе"

Нападающий "Ювентуса" Хуан Куадрадо отдаст 7-й номер форварду Криштиану Роналду, который вчера стал игроком туринского клуба. 33-летний португалец заключил с "бьянконери" 4-летний контракт.

- Счастье в том, чтобы отдавать. Желаю удачи Криштиану в его новом приключении, - написал Куадрадо в своем Инстаграме.

Напомним, Роналду выступал за "Реал" с 2009 года. За это время он стал обладателем 15 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов. В сезоне-2017/18 он провел 42 игры во всех турнирах на клубном уровне, забив 42 гола. Кроме того, на счету португальца пять "Золотых мячей", из которых четыре он получил в составе "Реала".