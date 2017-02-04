"Крылья Советов" подтвердили приобретение Зотова

"Крылья Советов" на своем официальном сайте объявили о приобретении защитника Георгия Зотова. 27-летний футболист перешел в самарский клуб на правах свободного агента. Предыдущим клубом россиянина была "Кубань", контракт с которой истек 31 января.

Зотов уже приступил к тренировкам с новой командой на сборе в Турции. В текущем сезоне чемпионата ФНЛ он провел 23 матча и не отметился результативными действиями. "Крылья" идут на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России.