22:09 4 февраля | ФУТБОЛ — Трансферы

"Крылья Советов" подтвердили приобретение Зотова

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"Крылья Советов" на своем официальном сайте объявили о приобретении защитника Георгия Зотова. 27-летний футболист перешел в самарский клуб на правах свободного агента. Предыдущим клубом россиянина была "Кубань", контракт с которой истек 31 января.

Зотов уже приступил к тренировкам с новой командой на сборе в Турции. В текущем сезоне чемпионата ФНЛ он провел 23 матча и не отметился результативными действиями. "Крылья" идут на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14553

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