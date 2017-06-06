Кристиан Эриксен: "В мире мало игроков, которые откажут "Барселоне"

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен признался, что вряд ли откажется от возможности перебраться в "Барселону". Ранее в СМИ появилась информация, что 25-летний датчанин может перебраться в стан каталонцев.

- "Барселона" - фантастический клуб, не думаю, что есть много игроков, которые откажутся от предложения "Барсы", - цитирует Football Espana Эриксена. - Пока нет конкретного интереса, у меня нет никакого мнения. В будущем я вижу себя на самом высоком уровне. Это то, о чем я мечтаю. Это может случиться через 2-3 года.