"Кристал Пэлас" отказался продавать Манданда за 1 миллион евро

"Кристал Пэлас" отклонил предложение "Марселя" по продаже голкипера Стива Манданда. Как сообщает RMC, английский клуб отказался расставаться с 32-летним французом за 1 миллион евро. В команду игрок пришел прошлым летом на правах свободного агента после того, как у него закончился контракт с "Марселем".

Отмечается, что "Марсель" готовит новое предложение по своему бывшему игроку, так как хочет вернуть вратаря.

В минувшем сезоне Манданда сыграл в 10 матчах во всех турнирах и пропустил 17 мячей, отыграв при этом всего лишь один раз на ноль.