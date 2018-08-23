Криштиану Роналду: "Решение уйти из "Реала" далось легко"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сказал, что оставил в прошлом период, проведенный в "Реале". 33-летний португалец перешел из испанского в итальянский клуб этим летом за 117 миллионов евро.

– Это было легкое решение, – сказал Роналду в интервью стриминговому сервису DAZN. – То, что было в Мадриде, было невероятно. Я выиграл все, моя семья жила там, но эта часть жизни осталась в прошлом.

Напомним, Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. За это время он забил 450 мячей в 438 матчах. Также форвард завоевал 15 трофеев, включая 4 кубка Лиги чемпионов.

Португалец дебютировал за туринцев 18 августа в матче 1-го тура чемпионата Италии против "Кьево" (3:2). В этой встрече он не отметился результативными действиями, а также нанес травму вратарю соперника Стефано Соррентино.