Криштиану Роналду - о Месси: "Не рассматриваю конкретных игроков в качестве соперников"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, отвечая на вопрос о его противостоянии с аргентинским форвардом Лионелем Месси, признался, что не рассматривает конкретных игроков в качестве соперников.

- Все говорят о моем соперничестве c Месси, но каждый из нас сражается за свой собственный клуб, - сказал Роналду на пресс-конференции. - В "Ювентусе" я буду делать то же самое. Когда-нибудь мы оглянемся назад и посмотрим, кто был лучшим.

Роналду стал игроком "Ювентуса" 10 июля, подписав с туринским клубом 4-летний контракт.