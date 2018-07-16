20:09 | Футбол — Трансферы

Криштиану Роналду: "Не расстроен уходом из "Реала"


Нападающий "Ювентуса"  Криштиану Роналду признался, что не расстроен уходом из "Реала". 33-летний португалец подписал 4-летний контракт с туринским клубом 10 июля.

- Я не расстроен уходом из "Реала", - сказал Роналду на пресс-конференции. - Благодарен "Ювентусу" за то, что его руководство позволило мне присоединиться к такой великой команде. Моя история в "Реале" была красивой, но мне нужно было двигаться дальше. Я благодарен мадридским болельщикам от всего сердца, но теперь буду фокусироваться на новом вызове. 

Ранее Роналду выступал за "Реал". В составе мадридского клуба он дважды становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. 

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