15:34 | Футбол — Трансферы

Криштиану Роналду может перейти в "Челси"?

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду раздумывает по поводу возможного перехода в "Челси" во время летнего трансферного окна, информирует The Sun. Португалец может заменить Эдена Азара, который интересен "Манчестер Сити" и "ПСЖ".

Ранее форвард заявил, что доволен своей игрой в Испании и отметил, что хочет остаться в мадридском клубе. За мадридцев на его счету 419 матчей во всех турнирах, 424 гола и 128 результативных передач.

Криштиану Роналду – о травме: "Я все еще красив" // 
Роналду просит зарплату как у Месси и грозится уйти из "Реала". Куда?

 
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Al Rains

Лучше Гризмана взять...имхо)...хотя они только футболками занимаются, видимо...менять надо советников Абраму

19:43

torpedon_

А может в Арарат?)

15:43

oleg.bob

Трёп!

15:42

Albertozi

Я думаю он у Карпина в Ростове прижился бы)

15:40

баламошка

В Спартак её! И карла тоже.

15:38