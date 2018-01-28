Криштиану Роналду может перейти в "Челси"?

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду раздумывает по поводу возможного перехода в "Челси" во время летнего трансферного окна, информирует The Sun. Португалец может заменить Эдена Азара, который интересен "Манчестер Сити" и "ПСЖ".

Ранее форвард заявил, что доволен своей игрой в Испании и отметил, что хочет остаться в мадридском клубе. За мадридцев на его счету 419 матчей во всех турнирах, 424 гола и 128 результативных передач.