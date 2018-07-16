20:16 | Футбол — Трансферы

Криштиану Роналду: "Хочу творить историю с "Ювентусом"


Нападающий "Ювентуса"  Криштиану Роналду заявил, что собирается творить историю в составе туринского клуба. 33-летний португалец подписал с "бьянконери" 4-летний контракт 10 июля.

- Я хочу творить историю с "Ювентусом", - сказал Роналду на пресс-конференции. - Не люблю сидеть на месте и думать о прошлых победах, а хочу стремиться к новым успехам. Мы будем бороться за победу в Лиге чемпионов и в чемпионате Италии. Надеюсь, смогу внести свой вклад в будущие успехи клуба. 

Ранее Роналду выступал за "Реал". В составе мадридского клуба он дважды становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. 

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