Криштиану Роналду: "Хочу творить историю с "Ювентусом"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что собирается творить историю в составе туринского клуба. 33-летний португалец подписал с "бьянконери" 4-летний контракт 10 июля.

- Я хочу творить историю с "Ювентусом", - сказал Роналду на пресс-конференции. - Не люблю сидеть на месте и думать о прошлых победах, а хочу стремиться к новым успехам. Мы будем бороться за победу в Лиге чемпионов и в чемпионате Италии. Надеюсь, смогу внести свой вклад в будущие успехи клуба.

Ранее Роналду выступал за "Реал". В составе мадридского клуба он дважды становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.