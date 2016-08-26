21:20 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Краснодар" подписал Налду

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Защитник лиссабонского "Спортинга" Налду продолжит карьеру в "Краснодаре". Как сообщает официальный сайт российского клуба, 28-летний бразилец успешно прошел медицинское обследование и подписал четырехлетний контракт. Сумма трансфера не называется. В ближайшее время игрок присоединится к своей новой команде и приступит к тренировкам.

В прошлом сезоне Налду, перебравшийся в Португалию летом 2015 года за 3 миллиона евро из "Удинезе", сыграл в 28 матчах во всех турнирах и забил 1 гол. Также бразилец в Европе ранее выступал за "Хетафе", "Гранаду" и "Болонью".

Напомним, что в это трансферное окно "Краснодар" расстался с двумя защитниками: Рагнар Сигурдссон был продан "Фулхэму", а Стефан Страндберг на правах аренды отправился в "Ганновер".

Дополнительная информация

http://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=126875

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КОММЕНТАРИИ (2)
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HerculesKolya

О, дак уже и Страндберг ушёл!

21:44

МачоМэн

время покажет что за игрок

21:34

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