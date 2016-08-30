"Краснодар" интересуется хавбеком киевского "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" Юнес Беланда может продолжить карьеру в России, утверждает Sportarena. По информации источника, в услугах 26-летнего марокканца заинтересован "Краснодар". В украинский клуб футболист перебрался из "Монпелье" в 2013 году за 11 миллионов евро. Во второй половине прошлого сезона Беланда на правах аренды играл за "Шальке"​, забив 2 гола и сделав 1 голевую передачу в 15 матчах чемпионата Германии.