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"Краснодар" интересуется хавбеком киевского "Динамо"

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Полузащитник киевского "Динамо" Юнес Беланда может продолжить карьеру в России, утверждает Sportarena. По информации источника, в услугах 26-летнего марокканца заинтересован "Краснодар". В украинский клуб футболист перебрался из "Монпелье" в 2013 году за 11 миллионов евро. Во второй половине прошлого сезона Беланда на правах аренды играл за "Шальке"​, забив 2 гола и сделав 1 голевую передачу в 15 матчах чемпионата Германии.

Дополнительная информация

https://sportarena.com/2016/08/30/krasnodar-sdelal-zapros-po-belhanda/

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