"Краснодар" близок к приобретению Налду из "Спортинга"

"Краснодар" в ближайшие дни может завершить сделку по приобретению бразильского центрального защитника португальского "Спортинга" Налду.
Как сообщили "СЭ" коллеги с португальского телеканала RTP1, клубам осталось согласовать ряд незначительных деталей трансферного контракта.
Налду (27 лет, рост – 1,88 м.) перебрался в европейский футбол в 2013-м году. В Европе Налду играл в испанских "Гранаде" и "Хетафе", итальянских "Болонье" и "Удинезе", откуда и перешел в "Спортинг". В прошлом сезоне он провел 18 матчей в португальском чемпионате, 4 – в Лиге Европы и 2 – в квалификации Лиги чемпионов.
S.U.B.A.
на хрен он нужен эта крашеная кукла?
14:03 25 августа
Valdemarson
На РоНалду денег не хватило? :)
12:24 25 августа
МачоМэн
Ну посмотрим, что за игрок. А защита у краснодара медленная, как показала игра со Спартаком.
07:02 25 августа
budulay1974
Я не понял, как так за 3 года он поменял в Европе 5 клубов??? Он что по полгода в одном кулбе больше не засиживался что ли???? И нафиг тогда такой бегунок нужен.
06:49 25 августа
xueks
чето прогресса не вижу, видимо даже игроков не кононов набирает а галицкий
22:43 24 августа
Доктор-Ч
Что-ж, посмотрим, возможно он и придётся ко двору Краснодару. Налду нужно будет очень постараться, что-бы завоевать место в основе. иначе будет полировать лавку в Краснодаре-2. Времена, когда бразильцы. даже поигравшие в чемпионатах Испании и Италии, получали безоговорочно места в основе, давно прошли. И сегодня фк Краснодар это вам никакая там Болонья с Удинезе и Хетафе. так что, нужно постараться
22:02 24 августа
gayduk
Ну это не дикий исландский чел.
22:01 24 августа