"Краснодар" близок к приобретению Налду из "Спортинга"

"Краснодар" в ближайшие дни может завершить сделку по приобретению бразильского центрального защитника португальского "Спортинга" Налду.

Как сообщили "СЭ" коллеги с португальского телеканала RTP1, клубам осталось согласовать ряд незначительных деталей трансферного контракта.

Налду (27 лет, рост – 1,88 м.) перебрался в европейский футбол в 2013-м году. В Европе Налду играл в испанских "Гранаде" и "Хетафе", итальянских "Болонье" и "Удинезе", откуда и перешел в "Спортинг". В прошлом сезоне он провел 18 матчей в португальском чемпионате, 4 – в Лиге Европы и 2 – в квалификации Лиги чемпионов.