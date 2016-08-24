21:31 24 августа | ФУТБОЛ — Трансферы

"Краснодар" близок к приобретению Налду из "Спортинга"

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"Краснодар" в ближайшие дни может завершить сделку по приобретению бразильского центрального защитника португальского "Спортинга" Налду.

Как сообщили "СЭ" коллеги с португальского телеканала RTP1, клубам осталось согласовать ряд незначительных деталей трансферного контракта.

Налду (27 лет, рост – 1,88 м.) перебрался в европейский футбол в 2013-м году. В Европе Налду играл в испанских "Гранаде" и "Хетафе", итальянских "Болонье" и "Удинезе", откуда и перешел в "Спортинг". В прошлом сезоне он провел 18 матчей в португальском чемпионате, 4 – в Лиге Европы и 2 – в квалификации Лиги чемпионов.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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S.U.B.A.

на хрен он нужен эта крашеная кукла?

14:03 25 августа

Valdemarson

На РоНалду денег не хватило? :)

12:24 25 августа

МачоМэн

Ну посмотрим, что за игрок. А защита у краснодара медленная, как показала игра со Спартаком.

07:02 25 августа

budulay1974

Я не понял, как так за 3 года он поменял в Европе 5 клубов??? Он что по полгода в одном кулбе больше не засиживался что ли???? И нафиг тогда такой бегунок нужен.

06:49 25 августа

xueks

чето прогресса не вижу, видимо даже игроков не кононов набирает а галицкий

22:43 24 августа

Доктор-Ч

Что-ж, посмотрим, возможно он и придётся ко двору Краснодару. Налду нужно будет очень постараться, что-бы завоевать место в основе. иначе будет полировать лавку в Краснодаре-2. Времена, когда бразильцы. даже поигравшие в чемпионатах Испании и Италии, получали безоговорочно места в основе, давно прошли. И сегодня фк Краснодар это вам никакая там Болонья с Удинезе и Хетафе. так что, нужно постараться

22:02 24 августа

gayduk

Ну это не дикий исландский чел.

22:01 24 августа

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