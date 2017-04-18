21:08 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Краснодар" арендовал у "Локомотива" Абаева

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Вратарь "Локомотива" Илья Абаев продолжит карьеру в "Краснодаре" на правах аренды до конца сезона, сообщает пресс-служба московского клуба. Ранее краснодарцы получили разрешение на переход футболиста вне заявочного периода. В текущем сезоне 35-летний россиянин дважды выходил на поле в составе красно-зеленых, пропустив 1 мяч. 

Напомним, зимой "Краснодар" у "Локомотива" до конца сезона арендовал защитника сборной России Романа Шишкина, а железнодорожники в свою очередь взяли у краснодарского клуба в аренду форварда Ари.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/15210

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19lon72

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