"Краснодар" арендовал Шатова у "Зенита"

"Краснодар" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с полузащитником Олегом Шатовым. Шатов выбрал игровую футболку с номером 18 и уже сегодня сможет впервые примерить ее в контрольном матче против "Видеотона".
Клуб арендовал футболиста у "Зенита" до конца текущего сезона с правом выкупа.
Напомним, Шатов выступает за "Зенит" с 2013 года. В составе сине-бело-голубых он по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Действующий контракт хавбека с питерцами рассчитан до лета 2020 года. По оценке портала transfermarkt.de, трансферная стоимость футболиста составляет 8,5 миллиона евро.
В этом сезоне Шатов принял участие 16 матчах на клубном уровне, сделав 4 голевых передачи и получив 1 желтую карточку.
Олег Шатов официально стал игроком @FCKrasnodar!– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 8 февраля 2018 г.
Сегодня в Испании состоялось подписание личного контракта футболиста с клубом. Шатов выбрал игровую футболку с номером 18 и уже сегодня сможет впервые примерить ее в контрольном матче #КраснодарВидеотон pic.twitter.com/4dCydxFJDy
SergeyKa
Очень жаль, что из "Зенита" ушёл такой сильный футболист, к тому же, с российским паспортом.
20:34