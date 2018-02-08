"Краснодар" арендовал Шатова у "Зенита"

"Краснодар" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с полузащитником Олегом Шатовым. Шатов выбрал игровую футболку с номером 18 и уже сегодня сможет впервые примерить ее в контрольном матче против "Видеотона".

Клуб арендовал футболиста у "Зенита" до конца текущего сезона с правом выкупа.

Напомним, Шатов выступает за "Зенит" с 2013 года. В составе сине-бело-голубых он по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Действующий контракт хавбека с питерцами рассчитан до лета 2020 года. По оценке портала transfermarkt.de, трансферная стоимость футболиста составляет 8,5 миллиона евро.

В этом сезоне Шатов принял участие 16 матчах на клубном уровне, сделав 4 голевых передачи и получив 1 желтую карточку.