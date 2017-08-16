Коутинью сообщил Клоппу, что больше не намерен играть за "Ливерпуль"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью твердо намерен перейти в "Барселону". Согласно Mundo Deportivo, хавбек сообщил главному тренеру команды Юргену Клоппу, что больше не намерен играть за "красных". При этом позиция "Ливерпуля" остается неизменной: клуб не собирается отпускать бразильца.

Ранее сообщалось, что Коутинью сделал официальный запрос руководству "Ливерпуля" с просьбой выставить его на трансферный рынок, но получил отказ. При этом "Барселона" по-прежнему рассчитывает на игрока в качестве сменщика Неймару, который за 222 миллиона евро перешел в "ПСЖ".