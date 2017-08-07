Коутинью согласен перейти в "Барселону"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью дал свое согласие на переход в "Барселону", сообщает Sky Sports. Клубам осталось лишь договориться о сумме трансфера 25-летнего футболиста.

Отмечается, что бразилец не ставил ультиматум своей команде, и будет ждать решение "Ливерпуля". Ранее сообщалось, что английский клуб отклонил предложение "Барселоны" в 75 миллионов евро и просит за игрока порядка 100 миллионов.

Коутинью играет за "Ливерпуль" с 2013 года. На его счету 42 гола и 37 голевых передач в 181 встрече.