Коутинью не намерен переходить в "Барселону"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью заявил, что не хочет менять команду. Ранее появилась информация, согласно которой "Барселона" готова заплатить за бразильского хавбека 120 миллионов евро в зимнее трансферное окно.

- Я играю в одной из лучших лиг мира. Я счастлив, - цитирует Goal Коутинью. - Сейчас важно сконцентрироваться на сборной (14 ноября Бразилия сыграет с Англией. - Прим. "СЭ"). Я с каждым днем работаю все усерднее, чтобы стать лучше, стать более разносторонним футболистом.

Напомним, летом "Барселона" неоднократно пыталась подписать контракт с Коутинью, но руководство "Ливерпуля" отказалось продавать 25-летнего игрока. Хавбек пропустил начало сезона из-за травмы, после чего принял участие в 9 матчах на клубном уровне, забив 4 мяча и сделав 3 голевые передачи.

"Ливерпуль" - соперник "Спартака" по групповому турниру Лиги чемпионов. Первая встреча между российской и английской командами завершилась вничью - 1:1. Вторая игра состоится 6 декабря в Англии.