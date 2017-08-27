Коутинью может перейти в "Барселону" за 160 миллионов евро

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью близок к переходу в "Барселону". По информации Sport, "красные" согласились вести с каталонцами переговоры по трансферу. Сумма сделки составит 160 миллионов евро.

Ранее стало известно о том, что "Ливерпуль" поставил крайние сроки по трансферу 25-летнего бразильца - 28 августа. Коутинью попросил руководство клуба не включать его в заявку на групповой турнир Лиги чемпионов. Тем самым игрок пытается убедить руководство "красных" отпустить его в "Барселону", которая готова заплатить за трансфер 150 миллионов евро.