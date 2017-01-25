"Коринтианс" готов предложить Дрогба бронированный внедорожник

"Коринтианс" продолжает проявлять предметный интерес к нападающему Дидье Дрогба, утверждает Corriere dello Sport. По информации источника, бразильский клуб предлагает 38-летнему ивуарийцу, у которого закончился контракт с клубом MLS "Монреаль Импакт", 120 тысяч долларов в месяц, авиабилеты первого класса, шикарную виллу, постоянного переводчика, а также бронированный внедорожник для безопасного передвижения по Сан-Паулу.

На размышления "Коринтианс" дал нападающему два дня, ответа от Дрогба пока не последовало.