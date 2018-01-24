Контракт Ляпорта с "Манчестер Сити" будет рассчитан на 6 лет и 7 миллионов евро в год

Защитник "Атлетика" Эмерик Ляпорт близок к переходу в "Манчестер Сити", сообщает GianlucaDiMarzio. Отмечается, что 23-летний француз уже согласовал условия личного контракта с английским клубом, теперь команды должны договориться между собой о сумме перехода игрока. Ляпорт подпишет с "Сити" соглашение на шесть лет с зарплатой в 7 миллионов евро.

Ожидается, что стороны могут завершить переговоры уже на этой неделе. В контракте футболиста прописана сумма отступных в 65 миллионов евро. В текущем сезоне Ляпорт сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи. Всего за "Атлетик" на его счету 222 матча, 10 голов и 6 результативных передач.