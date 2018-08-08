Контракт Куртуа с "Реалом" рассчитан на шесть лет

"Реал" на официальном сайте подтвердил, что клуб договорился с "Челси" о трансфере вратаря Тибо Куртуа. Соглашение между мадридцами и 26-летним бельгийцев будет рассчитано до конца сезона-2023/24.

Завтра, 9 августа, голкипер пройдет медицинское обследование, после чего будет представлен в качестве игрока "королевского клуба". Мероприятие запланировано на 13.00 по мадридскому времени (14.00 по Москве).

Куртуа перешел в "Челси" из "Генка" в 2011 году, но до 2014 года выступал за "Атлетико" на правах аренды. В составе "синих" он провел 155 матчей во всех турнирах, пропустив 152 мяча. Он помог клубу завоевать 4 трофея, в том числе два чемпионских титула.