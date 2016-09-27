00:46 | ФУТБОЛ — Трансферы

Конте снова просит руководство "Челси" приобрести Бонуччи

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте в очередной раз обратился к руководству с просьбой подписать в зимнее трансферное окно защитника "Ювентуса" Леонардо Бонуччи, утверждает Sportmediaset. При этом футболист сборной Италии сейчас ведет переговоры о продлении контракта с туринцами. Отметим, что "синие" проявляли интерес к Бонуччи и летом, однако трансфер так и не состоялся. Также сообщается, что английский клуб намерен расстаться с двумя возрастными игроками обороны – Гэри Кэйхиллом и Браниславом Ивановичем.

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